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الثلوج تكسو إسطنبول مجدداً وتوقعات باستمرار الموجة الباردة لأيام

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 15.02.2021 13:23
آخر تحديث في 15.02.2021 13:33
الثلوج تكسو إسطنبول مجدداً وتوقعات باستمرار الموجة الباردة لأيام

شهدت مدينة إسطنبول وعدد من المدن التركية المجاورة موجة طقس شديدة البرودة مترافقة بتساقط كثيف للثلوج، وهو ما أضفى رونقاً خاصاً على المدينة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر موجة تساقط الثلوج ثلاثة أيام على الأقل، بعدما بدأ الزائر الأبيض رحلته إلى اسطنبول فجر الأحد.

ولم تسجل حتى الساعة حالات انقطاع في المواصلات العامة أو حدوث إصابات بين السكان على خلفية الطقس القاسي.

لكن السلطات قررت تعطيل رياض الأطفال لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، خشية من حالات الانزلاق التي يمكن أن تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.

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