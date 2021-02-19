توقيف 9 أشخاص في إسطنبول يشتبه بعملهم لصالح داعش

أعلنت السلطات الأمنية التركية توقيف 9 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية جرت في مدينة إسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن فرق من مديرية مكافحة الإرهاب نفذت عملية للقبض على أشخاص يشتبه بانتمائهم لداعش وشاركوا في القتال بصفوف التنظيم في سوريا والعراق، ثم دخلوا تركيا بطرق غير قانونية، وبدأوا بأنشطتهم التنظيمية في إسطنبول.

وأضافت المصادر أن العملية بدأت في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ونفذت فرق الأمن عمليات دهم متزامنة لـ 10 عناوين بـ7 مناطق في المدينة، تم توقيف 9 أشخاص بينهم 8 أجانب.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن ضبطت كميات كبيرة من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية جارية بحقهم في مديرية أمن إسطنبول.