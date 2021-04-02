بلدية إسطنبول تشتري مصاحف ومخطوطات من مزاد سوثبي العالمي

اشترت بلدية إسطنبول الكبرى 9 نسخ من القرآن الكريم ومخطوطات إسلامية وتاريخية من دار مزادات "سوثبي" في لندن.

ولم يعلن عن سعر شراء هذه الأعمال الفنية، إذ بيعت أيضاً صورة نادرة تعود إلى القرن السادس عشر للسلطان العثماني سليمان الأول وفترة حكمه هي الأطول بين السلاطين العثمانيين وحكم بين عامي 1520 و1566.

وشارك رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تفاصيل عملية الشراء على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي وقال: "اشترينا 9 مصاحف ومخطوطات لا تقدر بثمن في مزاد اليوم. منها صفحات من القرآن الكريم يبلغ عمرها 700 عام تحتوي على 5 سور، وصفحات يبلغ عمرها 1100 عام تضم سورة المائدة وصفحات ترجع إلى 1200 عام وتضم سورة الزخرف، إضافة إلى مخطوطات لكتاب المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي وابن الرومي الأكبر بهاء الدين أحمد صاحب كتاب البداية، وقد أصبحت جميعها الآن ملك إسطنبول".

يذكر أن المزاد عقد كجزء من برنامج أكبر تم الإعلان عنه باسم "فنون العالم الإسلامي والهند" عرضت فيه دار مزادات "سوثبي" أنواعا من السجاد الفاخر الفريد.