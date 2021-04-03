اتفاق لبناء أول خط قطار فاخر بين كابادوكيا وإسطنبول

وقع مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية مع شركة "هس" اليابانية للسياحة اتفاقا لتنفيذ أول مشروع "رحلة سياحية بقطار فاخر" في تركيا، وصلت قيمة العقد 40 مليون يورو.

وشارك في مراسم التوقيع التي جرت بمدينة إسطنبول الجمعة، مدير مكتب الاستثمار أحمد براق داغلي أوغلو، ومدير شركة "هس" فرع تركيا، إمره أوزكور.

ويهدف المشروع، الذي ستديره الشركة اليابانية بفرعها في تركيا، إلى إنشاء خط سكة حديد "سياحي فاخر"، يربط مدينتي كابادوكيا وإسطنبول، كمرحلة أولى، يلي ذلك مدن أخرى.

وقال أوزكور، في مراسم التوقيع، إن هذا المشروع كان أشبه بالحلم بالنسبة إلينا، واليوم نخطو أولى خطوات تحقيقه على أرض الواقع، ليدخل حيز العمل بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن "هيس" واحدة من أكبر 10 شركات السفر في العالم، وتمتلك فروعا في أكثر من 70 دولة.

وأوضح أن التكلفة المبدئية للمشروع في مرحلته الأولى، تقدر بـ 40 مليون يورو، ويستهدف جذب 200 ألف سائح سنوياً، بدخل يتوقع أن يبلغ مليار يورو.

من جانبه، أعرب داغلي أوغلو، خلال المراسم، عن دعمه الكامل للمشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز السياحة الداخلية، وجذب الزوار الأجانب.

وأكد أن افتتاح خط كابادوكيا ـ إسطنبول، سيضيف ديناميكية جديدة لسوق العمل في تركيا، وهو ما سيكون له أثر كبير على زيادة نسبة التوظيف.