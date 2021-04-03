اكتمال 91 بالمئة من أعمال شق ميترو مطار "صبيحة" في إسطنبول

قال وزير النقل والبنى التحتية إن 91 بالمئة من أعمال إنشاء خط ميترو "مطار صبيحة غوكتشن" قد اكتملت.

جاء ذلك في كلمة للوزير عادل قره إسماعيل أوغلو، السبت، في مشاركته في عملية إجراء أول عملية لحام للسكك الحديدية في خط ميترو "بنديك - تاوشان تبه- مطار صبيحة غوكتشن".

وأوضح أن طول خط الميترو يبلغ 7.4 كم، ويضم 4 محطات، وتصل قدرة القطار الاستيعابية 70 ألف راكب في الساعة.

وأضاف أن تكلفة المشروع بلغت مليارين و369 مليون ليرة تركية (الدولار نحو 8.15 ليرة)، مضيفا أنه تم اكتمال 91 بالمئة من أعمال البناء، ونحو 20 بالمئة من الأعمال الإلكترونية والميكانيكية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل الأرباح الاقتصادية لخط الميترو لدى تدشينه نحو 181 مليون يورو، في الفترة بين عامي (2021 - 2045).

ولفت إلى استمرار وزارة النقل في بناء 5 مشاريع خطوط ميترو في إسطنبول، هي "بكركوي-باهتشلي إيفلر-غونغوران-كيرازلي"، و"باشاك شهير- قايا شهير"، و"غيرت تبه-مطار إسطنبول"، و"كوتشوك تشكيمجه-مطار إسطنبول"، فضلا عن خط مطار صبيحة.