صحيفة بريطانية: مطار إسطنبول سينتزع الصدارة من مطار هيثرو

قال مراسل قسم السفر في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مطار إسطنبول سينتزع الصدارة من مطار "هيثرو" اللندني إن في حركة الطيران أو في عدد الركاب.

ونشر سيمون كالدر مقالا في الإندبندنت بعنوان "محللو الطيران.. هيثرو سيفقد تاجه الأوروبي لصالح إسطنبول"، بحسب بيان صادر الأربعاء عن شركة "İGA" المشغلة لمطار إسطنبول.

وأفاد كالدر أنه "حتى تتعافى مراكز النقل الدولية من جائحة كورونا، فإن مطار إسطنبول يبدو أنه الأكثر كثافة من حيث حركة الطيران في أوروبا".

بدوره، قال رالف أنكر محرر الأخبار بموقع "The Anker Report" في المقال نفسه، إنه عندما يخرج مطار هيثرو ومنافسوه في أوروبا الغربية من جائحة كورونا، فسيكونون خلف مطار إسطنبول من حيث عدد الركاب.

وأضاف أنكر: "رغم أن المطارات التي تعتمد بشكل كبير على حركة المرور الدولية ستتعافى في نهاية المطاف مثل مطار هيثرو، إلا أنه من المحتمل أن يصبح مطار إسطنبول الضخم أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما".

وأشار المقال إلى أن مطار إسطنبول أظهر أداء أفضل بخمس مرات من مطار هيثرو، وقد استضاف في مارس/آذار 2021 ما نسبته 40 بالمئة من ركابه في 2019.