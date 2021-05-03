بلدية إسطنبول تنضم لبرنامج "استدامة المدن الخضراء"

انضمت بلدية إسطنبول الكبرى، الإثنين، لبرنامج "استدامة المدن الخضراء" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجرى التوقيع على اتفاقية الانضمام بين رئيس بلدية اسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع، أعربت باسو عن سعادتها لانضمام بلدية إسطنبول إلى البرنامج.

وتابعت قائلة: "يقدم لنا برنامج المدن الخضراء رؤية رائدة حول كيفية إعادة تصور المدن التي نعيش فيها وإعادة بنائها بشكل أفضل وأكثر استدامة".

وأردفت: "نقوم حاليا بتمويل خطي مترو في إسطنبول، ونحن على استعداد لتمويل المزيد لتطوير النقل العام وقطاعات أخرى في المدينة".

من جانبه، قال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إن "توسيع رقعة المساحات الخضراء في إسطنبول كان من أهم وعوده الانتخابية".

وأضاف قائلا: "أقدمنا على العديد من المشاريع لتحقيق هذا الهدف، وخلال العامين الماضيين من رئاستنا للبلدية، حوّلنا 4 ملايين هكتار إلى المساحات الخضراء الموجودة في مدينتنا".

وأعرب إمام أوغلو عن أمله في توسيع نطاق التعاون بين بلديته والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليشمل مجالات عدة، مثل تغير المناخ وإدارة النفايات والطاقة المتجددة والتقليل من تلوث الهواء.

وفي بيان صحفي عقب توقيع الاتفاقية، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك سيمول مبدئيا خط مترو جديد بطول 14 كيلومترا في إسطنبول، إضافة إلى تحديد أولويات البنية التحتية الخضراء ودعم المشاريع المتعلقة بذلك.

يذكر أن بلديتي العاصمة أنقرة وإزمير انضمتا سابقا إلى البرنامج المذكور.

وبلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، 13 مليار يورو.