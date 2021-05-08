بعد 87 عاما.. آيا صوفيا يتزين بأنوار "المحيا" في ليلة القدر

زيّن مسجد أيا صوفيا الكبير في مدينة إسطنبول التركية، بلافتات "المحيا" الضوئية، بمناسبة حلول ليلة القدر في شهر الصوم، للمرة الأولى بعد 87 عاما.

وذكر بيان صادر عن ولاية إسطنبول، السبت، أنه للمرة الأولى علقت لافتات المحيا الضوئية بين مآذن آيا صوفيا، إثر فتحه للعبادة الصيف الماضي، بعد ما ظل يحمل صفة المتحف بين 1934 و2020.

وأشار إلى أن والي إسطنبول علي يرلي قايا، ساهم في تركيب أضواء المحيا، بجانب الحرفي المختص قهرمان يلدز.

وأورد البيان كلمة لوالي إسطنبول في هذه المناسبة، فقال إن ثقافة المحيا، تقليد متوارث في تركيا منذ العهد العثماني.

وأضاف أن أنوار المحيا ستضيء بين مآذن آيا صوفيا كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" في ليلة القدر، مهنئا العالم الإسلامي بهذه المناسبة.

والمحيا، لافتات ضوئية تعلق في شهر رمضان بين مئذنتين في المساجد الكبيرة بتركيا، وتحمل عبارات دينية تتغير على مدار الشهر، ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني.

ويعود تقليد المحيا إلى ما قبل 450 عاما، حيث علقت أولى لافتات المحيا في عهد السلطان العثماني، "أحمد الأول"، بين مئذنتي جامع "السلطان أحمد" الشهير.