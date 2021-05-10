إسطنبول.. مظاهرة احتجاجية أمام قنصلية إسرائيل

نظم متظاهرون أتراك وعرب، مساء الإثنين، مظاهرة احتجاجية أمام قنصلية إسرائيل في إسطنبول، تنديدا باعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، مرددين هتافات منددة بممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، خلال التظاهرة التي دعت اليها جمعية "يسوي ألب أرنلار" التركية للثقافة والتعليم والتضامن.

وشاركت مجموعة من المحتجين العرب رافعين العلم العراقي، في التظاهرة التي نددت باعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى ومحاولات طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس.

وفي كلمة خلال المظاهرة، أشار رئيس جمعية "يسوي ألب أرنلار" كورشاد ميرجان، إلى مواصلة إسرائيل التي تمارس إرهاب دولة جرائمها في رمضان هذا العام أيضا.

ولفت إلى عرقلة إسرائيل أداء العبادة في المسجد الأقصى، وممارستها الظلم على الشعب الفلسطيني منذ سنين طويلة.

وأعرب عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، وكافة المسؤولين الأتراك الذين أبدوا الموقف اللازم حيال الاعتداءات الإسرائيلية.

والإثنين، خرجت مظاهرات في العديد من المدن التركية منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 334 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.