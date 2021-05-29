أردوغان: فتح إسطنبول من أعظم الانتصارات في تاريخنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فتح مدينة إسطنبول يعتبر من أعظم الانتصارات في التاريخ التركي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة نشرها عبر تويتر، بمناسبة الذكرى 568 لفتح إسطنبول، الذي يصادف اليوم السبت.

واستذكر أردوغان بالرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح وجيشه المجيد الذين ضموا إسطنبول للإرث الحضاري التركي، ليستحقوا بذلك الثناء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما أرفق أردوغان التغريدة بصورة لمسجد آيا صوفيا، تتضمن الحديث النبوي الشريف "لتفتحنّ القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش"، والذكرى 568 لفتح إسطنبول.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.