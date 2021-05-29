إسطنبول تنظم فعالية لإحياء ذكرى السلطان محمد الفاتح

نظمت ولاية إسطنبول، السبت، فعالية لإحياء ذكرى السلطان العثماني محمد الفاتح، بمناسبة الذكرى 568 لفتحه مدينة إسطنبول.

وشارك في الفعالية عند ضريح السلطان في مسجد الفاتح وسط الولاية، والي إسطنبول علي يرلي قايا، ورئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية منطقة الفاتح إرغون توران.

كما حضر الفعالية، مدير الأمن في إسطنبول ظافر أقتاس، وقائد قوات الدرك بالولاية نوح كور أوغلو، ومفتي الولاية محمد أمين ماشالي، ومدير الثقافة والسياحة بالولاية جوشكون يلماز، وعدد آخر من المسؤولين.

وتضمنت الفعالية، تلاوة آيات من القرآن الكريم، وقراءة الأدعية عند ضريح الفاتح.

وعقب الفعالية، أجرى رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو، زيارة لضريح سلفه قدير طوب باش في مسجد الفاتح.

ويحتفل الأتراك خاصة، والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.