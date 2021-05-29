الرئيس أردوغان يفتتح أعلى برج في إسطنبول على تلة تشامليجا

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت في مراسم افتتاح برج تشامليجا في إسطنبول، أعلى مبنى في المدينة.

وقال الرئيس أردوغان في كلمة خلال المراسم : "أسأل الله أن يجلب برج تشامليجا الذي سيخدم محطات الإذاعة والتلفزة ووسائل الإعلام وشركات الاتصالات الخير لبلادنا ومدينتنا".

ولفت إلى أن برج تشامليجا المطل على مضيق البوسفور يرتفع 587 م عن سطح البحر ويعد أعلى مبنى في إسطنبول.

وأضاف: "بفضل هذا البرج انتقلنا إلى نموذج الهوائي الواحد في فعاليات الاتصالات والبث، وبذلك قضينا على التلوث البصري في تلة "تشامليجا" بإسطنبول.

من ناحية أخرى قال الرئيس أردوغان إنه سيتم وضع حجر الأساس لقناة إسطنبول المائية نهاية يونيو القادم.

وأشار إلى أنه سيتم بناء مدينتين على ضفتي قناة إسطنبول.

ونوه أن مشروع قناة إسطنبول المائية "سيضفي قيمة جمالية إضافية على المدينة جغرافيا واستراتيجيا وطبيعيا".