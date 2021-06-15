إسطنبول.. غرامة مالية وترحيل لياباني "يصطاد" صغار القطط لأكلها

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، شخصا أجنبيا لاتهامه بقتل صغار القطط وتناول لحومها، بعدما جمعها من أمام منزله في حي "كوتشوك جكميجة" بإسطنبول.

وبدأت السلطات التركية التابعة لقيادة حماية البيئة والطبيعة والحيوانات، تحقيقا إثر تلقيها بلاغا بانبعاث روائح كريهة من منزل شخص ياباني كان قد جمع قططا صغيرة أمام المبنى الذي يقيم فيه، واصطحبها إلى منزله في الحي المذكور.

وإثر عمليات بحث وتفتيش في المنزل، توصلت السلطات إلى أن المتهم الياباني "د. م" قتل القطط وأكلها.

وفرضت السلطات على المتهم غرامة مالية تقدر بأكثر من 10 آلاف ليرة تركية (نحو 1167 دولارا)، بموجب قانون حماية الحيوانات.

وأحالت السلطات المتهم الياباني إلى شعبة الأجانب تمهيدا لترحيله خارج تركيا.