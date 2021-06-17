بعد توقف دام 5 سنوات.. عودة خدمة الإنترنت إلى مترو إسطنبول

وافق مجلس بلدية إسطنبول بالإجماع على إعادة خدمة الإنترنت إلى مترو الأنفاق بالمدينة، بعد إغلاقها منذ عام 2017.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس عمر فاروق قالايجي.

وأوضح رئيس لجنة المدن الذكية وتقنيات المعلومات في مجلس المدينة محرم بالق، أنهم سيسمحون بعودة الإنترنت إلى مترو الأنفاق بإسطنبول.

وقال بالق: "الإنترنت في مترو الأنفاق كان قد أوقف بسبب هجوم وقع في مترو أنفاق العاصمة البريطانية لندن عام 2017، لكن الآن يمكن استخدام الإنترنت في كل الأماكن حتى بمترو إسطنبول".

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2017 وقع تفجير داخل قطار مترو أنفاق في محطة بارسونز غرين بلندن، أسفر عن إصابة 29 شخصاً، وعلى إثر ذلك قررت بلدية إسطنبول إيقاف خدمة الإنترنت داخل المترو.