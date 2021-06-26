وزير النقل التركي: قناة إسطنبول أكثر أمانا من مضيق البوسفور

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، السبت، إن "قناة إسطنبول" أكثر أمانا 13 مرة من مضيق البوسفور من حيث السلامة الملاحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر الأساس لأول جسور "قناة إسطنبول" ليبدأ فعليا تنفيذ المشروع الذي أعلن عنه الرئيس رجب طيب أردوغان في 7 أبريل/نيسان 2011.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو أن الجسر الأول يعد جزءا من الطريق الواصل بين مناطق بشاكشهير- بهتشه شهير- خادمكوي على طول 45 كم.

وأضاف أن "قناة إسطنبول أكثر أمانا 13 مرة من مضيق البوسفور من حيث السلامة الملاحية، بحسب تجارب المحاكاة التي أجريناها".

وأوضح أن طول الجسر كاملا 1618 مترا والجزء المعلق منه 440 مترا، فيما عرضه 46 مترا.

وسلط قره إسماعيل أوغلو الضوء على خطورة حركة سير السفن المرتفعة بمضيق البوسفور قائلا: "يمرّ من مضيق البوسفور سنويا 54 ألف سفينة، وإنّ ارتفاع وتيرة حركة السفن وكبر حجمها ونقلها لمواد خطيرة كالوقود يشكل تهديدا كبيرا لمدينة إسطنبول التي تعد ميراثا للإنسانية".

ولفت إلى أن سفن الشحن العالمية تشكل خطورة أيضا على حركة النقل الداخلية بين موانئ إسطنبول التي تقل 500 ألف راكب في اليوم الواحد.

وشرعت تركيا بشق "قناة إسطنبول" المائية في الجانب الأوروبي من المدينة، بعد أن تحول مضيق البوسفور، إلى أحد أكثر المضائق البحرية حساسية بالنسبة لسفن شحن البضائع، نتيجة الازدحام المروري الحاصل فيه.

وتربط القناة البحر الأسود ببحر مرمرة، وتقسم الجزء الأوروبي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوروبي جزيرةً وسط قارتي آسيا وأوروبا.

وسينفذ المشروع بالتعاون بين القطاع العام والخاص التركيين، وسيمر فوقه 6 جسور، كما سيتم بناء مدينة جديدة على ضفتيه.