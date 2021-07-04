إسطنبول.. استمرار حملة تنظيف بحر مرمرة من "الصمغ البحري"

تواصل فرق بلدية إسطنبول الكبرى، أعمال تنظيف مياه بحر مرمرة من "الصمغ البحري" في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية.

وقد لوحظ تراجع الصمغ البحري المتكون على سطح البحر في مناطق الشطر الآسيوي من إسطنبول.

ومع تأثير الرياح انخفض تراكم الصمغ البحري في سواحل "جاده بوسطان" و"مالتبه" و"قرطال" وتراكمت في المناطق الداخلية لساحل "قرباغلي دره" الأمر الذي سرع من عملية التنظيف.

وأكدت مصادر في بلدية اسطنبول أن الفرق المسؤولة في أتم الاستعداد لتنظيف الصمغ المتوقع تراكمه في الشواطئ نتيجة التيارات البحرية والرياح.

وفي حزيران/ يونيو الماضي أطلقت تركيا أكبر حملة لتنظيف مياه البحر، في المدن الواقعة على شواطئ مرمرة.

ويظهر الصمغ البحري نتيجة للتلوث وتغير المناخ عالميا، ما يشكل تهديدا خطيرا على الكائنات المائية.