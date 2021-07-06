أمطار غير متوقعة على إسطنبول تزيد منسوب المياه في خزانات المدينة

قال خبراء الأرصاد الجوية باحتمال أن يشمل هطل الأمطار غير المتوقع كامل منطقة مرمرة حيث تقع مدينة إسطنبول، كما سيمتد ليشمل ولاية صقاريا وكوجالي ويالوا في وقت لاحق الثلاثاء، بالإضافة إلى ولاية دوزجة شرقي منطقة مرمرة.

وخلال يومي الاثنين والثلاثاء هطلت الأمطار بشكل متقطع ومحلي في إسطنبول، وهو حدث نادر في شهر يوليو/تموز. وأدى هطول الأمطار إلى ازدحام حركة المرور على الجانب الأوروبي من المدينة. لكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون المزيد من الهطل طوال اليوم الثلاثاء مع ازدياد حركة الرياح القادمة من البحر الأسود في ولايات دوزجة وصقاريا وكوجالي التي يمكن أن تتسبب في حدوث هطولات محلية في تلك الولايات أيضاً.

وتظهر توقعات الطقس أن الجو الغائم سوف يسود في معظم أنحاء البلاد مع هطول الأمطار في غالبية الولايات رغم أن درجات الحرارة ستكون في الغالب حول معدلها الموسمي العادي.

ومن المؤمل أن يساعد هطول الأمطار مدينة إسطنبول على مواجهة مشاكل المياه بعد أن ارتفع منسوبها في خزانات المدينة بدرجة ملحوظة. ومع ذلك، فإن هطول الأمطار الغزيرة ليس شائعاً في البلاد، رغم أن العام الماضي شهد حالات من الطقس الماطر الغزير.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن خدمات الأرصاد الجوية التركية أن تغير المناخ هو السبب الرئيسي في موجات الجفاف غير المسبوق والاختلال في كميات هطول الأمطار. كما أنه يجعل حوادث الطقس المتطرفة النادرة تصبح أكثر شيوعاً بالتدريج.