إسطنبول.. سباق جري بالذكرى الـ 26 للإبادة في سربرنيتسا

شهدت مدينة إسطنبول، الأحد، سباقا للجري بمناسبة الذكرى الـ 26 للإبادة الجماعية في سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني على يد القوات الصربية.

ونظمت السباق بلدية بكركوي وجمعية "بوسنة سانجاق"، بحضور رئيس البلدية بولنت كريم أوغلو، ورئيس الجمعية البوسنية محمد سنجقدار، وسفير البوسنة والهرسك لدى أنقرة أديس ألاغيتش.

وفي تصريح صحفي أعرب السفير البوسني، عن شكره لجميع من ساهم في دعم الأنشطة التي تستذكر فيها ضحايا الإبادة الجماعية في البوسنة.

وأكد أن تركيا وشعبها نموذج للعالم كله في التضامن مع البوسنة والهرسك، مشيرا أن الإبادة كانت واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية الحديث.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي تظهر تضامن شعبي البلدين.

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عاما، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.