إسطنبول تستضيف النسخة 15 لمعرض الصناعات الدفاعية الدولي

برعاية رئاسة الجمهورية التركية، تستضيف وزارة الدفاع المعرض الدولي الـ 15 للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول، بمشاركة أكثر من 1170 شركة محلية ودولية.

وبحسب بيان صادر عن شركة "توياب" للمعارض، الأربعاء، المعرض سيجري تحت إدارة القوات المسلحة التركية، وهو أهم منصة لعمالقة صناعة الدفاع في تركيا والعالم.

ومن المقرر أن ينطلق المعرض في 17 أغسطس/ آب المقبل، على أن يستمر لغاية 20 من الشهر ذاته في مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات بمنطقة "كوجوك جكمجه".

وأفاد البيان أن 28 وزيرا سيحضروا المعرض، وعددا كبيرا من المسؤولين العسكريين الأتراك، لافتا إلى توجيه وزارة الدفاع ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية الدعوات للوفود الخارجية.

وذكر البيان، أن المعرض سيقام ضمن تدابير فعالة وآمنة للوقاية من فيروس كورونا، وأن مركز المعارض "توياب" حاصل على شهادة الخدمات الآمنة من مؤسسة المعايير التركية.

يشار إلى أن المعرض السابق الذي أقيم عام 2019، استضاف 151 وفدا و588 عضوا من 71 دولة و3 منظمات دولية.