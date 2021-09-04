إسطنبول.. "برج الفتاة" السياحي يخضع للترميم

بدأت وزارة الثقافة والسياحة التركية، أعمال الترميم في "برج الفتاة" الشهير، أبرز المعالم السياحة في منطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، في مؤتمر صحفي السبت عقده ببرج الفتاة (Kız Kulesi)، إن وزارته تواصل بذل الجهود الحثيثة من أجل اكتشاف المزيد من الآثار التاريخية، والحفاظ على الآثار الحالية.

وأضاف أن وزارته أطلقت اليوم مشروع ترميم برج الفتاة، والذي يعد من أهم الرموز السياحية في إسطنبول.

ولفت إلى أن برج الفتاة من الأبراج النادرة حول العالم بسبب موقعه المميز وسط البحر، موضحا أنه جرى استخدامه لأغراض مختلفة عبر مئات السنين.

وأشار إلى أن البرج كان يستخدم بداية لضبط حركة السفن عبر المضيق، ومن ثم تحول إلى قلعة، وبعدها إلى منارة بحرية، ومستودع لحفظ السيانيد لفترة قصيرة، فضلا عن استخدامه للحجر الصحي، قبل أن يأخذ شكله الحالي كمطعم بعدما خضع للترميم بين عامي 1995 و2000.

وأوضح أن البرج تعرض لتغيرات مادية ومكانية بسبب استخداماته المختلفة عبر التاريخ، وأن وزارته أطلقت عملية ترميم فيه لهذا السبب.

ومن المنتظر انتهاء أعمال الترميم وافتتاحه أمام الزوار مجددا في أبريل/ نيسان 2022.