تكنوفيست.. انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان تكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول

انطلقت في إسطنبول، اليوم، النسخة الرابعة من مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، وسط أقبال جماهيري كبير.

وفي كلمة له خلال افتتاح المهرجان، أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إلى ازدياد الإقبال على "تكنوفيست" عاماً بعد آخر.

وأضاف أن الاهتمام والإقبال المتزايد على المهرجان، مؤشر على حيوية الرؤية المستقبلية لتركيا.

ووصف ورانك المتنافسين في مهرجان "تكنوفيست" بـ "الأبطال الحقيقيين الذين سيبنون مستقبل تركيا".

وأكد أنه يرى في الشباب المشاركين معماري تركيا وجيلها الذي سيوصلها إلى أهداف عامي 2023 و2071.

وشدد على مواصلتهم "الاستثمار في الشباب وكتابة التاريخ معهم".

ومن المقرر استمرار فعاليات المهرجان في الفترة بين 21 ـ 26 سبتمبر/ أيلول الحالي.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.