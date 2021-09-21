جائزة "مطار العام 2021" تمنح لمطار إسطنبول

حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "مطار العام 2021"، التي تمنحها "Air Transport News" العالمية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "İGA" المشغّلة لمطار إسطنبول، الثلاثاء، أن الجائزة جاءت بعد استطلاع للرأي شارك فيه أشخاص كثيرو السفر حول العالم، ممن ارتادوا العديد من أبرز مطارات العالم، والأماكن المخصصة للطعام والإيواء فيها.

وأقيمت مراسم الجائزة في العاصمة اليونانية أثينا، لتسليم الجائزة التي استلمها نيابة عن "İGA"، إسماعيل حقي بولاط، نائب المدير العام المسؤول عن التخطيط في الشركة المشغلة لمطار إسطنبول.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال "بولاط" إنهم واصلوا تنظيم الرحلات الجوية في مطار إسطنبول، بالرغم من تحديات وباء كورونا، فيما أعرب عن سعادته لنيل المطار جائزة دولية أخرى.

وأنشأ مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وعمل في المشروع نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر أن يتم بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية 500 طائرة، وهو مزود بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنويا.