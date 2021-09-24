أردوغان يأسف لما وصلت إليه العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد الرئيس التركي ضرورة الارتقاء بالعلاقات التركية الأمريكية إلى المكانة التي تستحقها.

وفي تصريح بعد أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، تطرق رجب طيب أردوغان، إلى قضايا إقليمية ومحلية.

وأكد أن الولايات المتحدة تدعم حاليا التنظيمات الإرهابية أكثر بكثير وبشتى أنواع الأسلحة والعربات والمعدات مما كان متوقعا في الوقت الذي ينبغي عليها أن تكافح تلك التنظيمات، في إشارة إلى امتدادات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وأضاف "إن كانت العلاقات في الوضع غير المأمول، علينا التعبير عن ذلك لأنني (على عكس إدارة بايدن) لم أشهد مثل هذه المواقف مع أي من القادة السابقين في أمريكا".

وأشار إلى أن تركيا تضطر إلى إطلاع الرأي العام العالمي على تلك التفاصيل عندما تُقدم دولة عضوة في حلف الناتو على مواقف كهذه (دعم الإرهاب).وقال إن علاقات تركيا والولايات المتحدة العضوتين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يجب أن تكون في وضع غير الذي عليها الآن.