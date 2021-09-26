"إسطنبول" أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحامًا على مستوى أوروبا من حيث عدد المسافرين خلال أول 8 شهور من العام الجاري.

وبحسب بيانات نشرتها المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية في تركيا، الأحد، فإن 20 مليونًا و972 ألفًا و497 مسافرا استخدموا مطار إسطنبول في الفترة المذكورة.

وبلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الدولية في مطار إسطنبول خلال نفس الفترة 14 مليونًا و680 ألفًا و714، في حين سافر 6 ملايين و291 ألفًا و783 شخصًا عبر الخطوط الداخلية.

أمّا عدد الطائرات، فقد بلغ العدد الإجمالي للرحلات في المطار 163 ألفًا و635 رحلة، بينها 47 ألفًا و538 داخلية و116 ألفًا و97 خارجية، وفق نفس البيانات.