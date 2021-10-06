مجلة متخصصة بالسفر تمنح مطار إسطنبول جائزة جديدة

فاز مطار إسطنبول، بالمرتبة الثانية في استطلاع قامت به مجلة "كوندي ناست ترافيلر"، المتخصصة بالسفر وعالمه.

ووفقًا لبيان للشركة المشغلة لمطار إسطنبول، الأربعاء، يستمر المطار في الحصول على جوائز من المؤسسات المرموقة بفضل بنيته التحتية القوية وتجهيزه بأعلى التقنيات الرقمية.

وأعلنت "كوندي ناست ترافيلر"، في وقت سابق، وهي مجلة سفر تابعة لـ"كوندي ناست"، إحدى مجموعات النشر الرائدة في العالم، عن نتائج استطلاع "اختيار القراء"، وهو أحد الجوائز المرموقة.

واحتل مطار إسطنبول المرتبة الثانية في قائمة "أفضل مطارات العالم"، بعد مطار سنغافورة، بحسب الاستطلاع الذي يُنظم كل عام.

وأرسل أكثر من 800 ألف قارئ حول العالم عشرات الآلاف من التقييمات والمراجعات في الاستطلاع المذكور.