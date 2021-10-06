منطقة الفاتح التاريخية تفخر بأكبر عدد من مساجد إسطنبول

بين كل شارعين في إسطنبول تقريباً يوجد مسجد على الأقل سواء كان تاريخياً أو حديثاً، لكن توزيع المساجد لا يبدو متكافئاً في جميع أنحاء المدينة، فما هو الحي الأكثر اكتظاظاً بالمساجد في أكثر مدينة ازدحاماً في البلاد؟

الفاتح، وهي منطقة سُميت على اسم فاتح المدينة العثماني، وفيها أكبر عدد من المساجد، إذ تضم 350 من أصل 3.549 مسجداً موزعاً بين الجانبين الأوروبي والآسيوي من العاصمة الاقتصادية لتركيا. كما أنها تتميز بالمساجد الأكثر شهرة مثل جامع آيا صوفيا الكبير والمسجد الأزرق أو جامع السلطان أحمد. بينما تضم منطقة "أدالار" وتقع فيها جزر الأميرات قبالة ساحل المدينة، أقل عدد من المساجد، ففيها 10 مساجد فقط في 4 جزر.

وبالرغم من أن عدد المساجد يبدو وفيراً في المدينة ذات الأغلبية المسلمة، إلا أنه يوجد مسجد واحد فقط لكل حوالي 4.356 مصلي في إسطنبول التي يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة. وتواجه معظم المساجد على اتساعها، مشاكل الازدحام، وهو أمر يثير القلق خلال جائحة الفيروس المستجد، خاصة أثناء صلاة الجمعة والأعياد الدينية.

ويضطر المصلون غالباً إلى أداء الصلاة في باحات المساجد وأحياناً في الشوارع المجاورة. أما في الفاتح التي يبلغ عدد سكانها قرابة 400 ألف نسمة، فيوجد مسجد واحد لكل 1.133 شخص. ومع ذلك، لا تزال المساجد في الحي حتى الكبيرة منها وخاصة تلك التي تعود للعصر العثماني مثل السليمانية والجامع الأزرق، تفيض بأعداد كبيرة من المصلين أثناء الصلوات الجماعية، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بين السياح وضيوف المدينة.

وتفتخر أسكودار وهي منطقة تاريخية أخرى على ساحل الجانب الآسيوي من المدينة، بثاني أكبر عدد من المساجد في إسطنبول فهي تضم 196 مسجداً. وتتبعها منطقة العمرانية ثم بنديك وبيكوز وأرناؤوط كوي من حيث العدد. وبالإضافة إلى جزر الأميرات تضم بكركوي وبشكطاش عدداً أقل من المساجد يصل إلى 38 و42 مسجداً على التوالي.

وفي إسنيورت، المنطقة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المدينة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 957.000 نسمة، يوجد مسجد واحد لكل 11.263 شخصاً. ومن ناحية أخرى يعيش في جزر الأميرات كلها 16.033 شخصاً فقط، وفيها مسجد واحد لكل 1.603 شخص.

أما في "شيلة" وهي وجهة مفضلة لعطلة نهاية الأسبوع لسكان إسطنبول، فيوجد أكبر عدد من المساجد بالنسبة لعدد السكان، حيث يتوفر مسجد واحد لكل 352 شخصاً.