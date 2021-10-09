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بلدية إسطنبول تعرض نماذج من حافلات النقل العام القديمة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.10.2021 13:23
آخر تحديث في 09.10.2021 13:26
من حافلات النقل العام التي لا تزال في الخدمة في اسطنبول الأناضول من حافلات النقل العام التي لا تزال في الخدمة في اسطنبول (الأناضول)

تقوم بلدية إسطنبول بعرض نماذج من الحافلات القديمة من شركة النقل الداخلي (İETT) في وسط المدينة والساحات الكبيرة.

وأفاد بيان صادر عن بلدية إسطنبول، السبت، أن الشركة ستعرض أمام سكان إسطنبول أسطولها التاريخي من مركبات وحافلات قديمة وذلك في ذكرى تأسيسها الـ 150.

وأشار البيان إلى أن 8 من الحافلات القديمة من مختلف العلامات التجارية التي تركت أثرا عميقا في التاريخ والثقافة الاجتماعية لإسطنبول عرض 4 منها في ميدان تقسيم و 4 في ساحة السلطان أحمد.

وأظهر سكان إسطنبول اهتمامًا كبيرًا بالمعرض الذي أقيم تحت اسم "حافلات İETT المريحة".

ولاقت حافلة "توسون" وهي أول حافلة محلية صممها مهندسون أتراك، وحافلات "ليلاند" التجارية المستخدمة في العديد من الأفلام التركية القديمة اهتماماً كبيراً من المتفرجين.

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