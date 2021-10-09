بلدية إسطنبول تعرض نماذج من حافلات النقل العام القديمة

تقوم بلدية إسطنبول بعرض نماذج من الحافلات القديمة من شركة النقل الداخلي (İETT) في وسط المدينة والساحات الكبيرة.

وأفاد بيان صادر عن بلدية إسطنبول، السبت، أن الشركة ستعرض أمام سكان إسطنبول أسطولها التاريخي من مركبات وحافلات قديمة وذلك في ذكرى تأسيسها الـ 150.

وأشار البيان إلى أن 8 من الحافلات القديمة من مختلف العلامات التجارية التي تركت أثرا عميقا في التاريخ والثقافة الاجتماعية لإسطنبول عرض 4 منها في ميدان تقسيم و 4 في ساحة السلطان أحمد.

وأظهر سكان إسطنبول اهتمامًا كبيرًا بالمعرض الذي أقيم تحت اسم "حافلات İETT المريحة".

ولاقت حافلة "توسون" وهي أول حافلة محلية صممها مهندسون أتراك، وحافلات "ليلاند" التجارية المستخدمة في العديد من الأفلام التركية القديمة اهتماماً كبيراً من المتفرجين.