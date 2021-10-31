إسطنبول.. القبض على إرهابيين كانا يعتزمان استهداف دور عبادة

ألقت قوات الشرطة في مدينة إسطنبول التركية، الأحد، على مشتبهين اثنين يعتقد أنهما كانا يعتزمان القيام بعمل مسلح يستهدف دور عبادة ومؤسسات حكومية نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة إسطنبول، ألقت القبض على شخصين في حي غازي عثمان باشا، بعد تحقيقات قادتها إلى احتمال أن يكونا ينتميان لمجموعات تخطط للقيام بعمل مسلح نيابة عن تنظيم داعش الإرهابي في عموم تركيا.

وأضافت أن تحريات قوات الشرطة والمعلومات المتوفرة لديها، خلصت إلى احتمال أن يستهدف المشتبهان دور عبادة ومؤسسات حكومية وقوى أمنية بعمل مسلح في تركيا.

وأكدت أن قوات الشرطة نقلت المشتبهين "ديار .ك" و"أردال س." إلى المحكمة بعد انتهاء تحقيقها معهما، حيث أمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.