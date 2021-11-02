إسطنبول تستضيف القمة العالمية السابعة للحلال "حلال إكسبو"

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاستضافة معرض إكسبو للمنتجات الحلال (القمة العالمية السابعة للحلال)، وذلك للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المفترض أن تنطلق فعليات المعرض يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، بمركز إسطنبول للمعارض، الذي سيستقبل زواراً من أكثر من 25 دولة.

وبحسب مؤسسة "اعتماد الحلال" التابعة لوزارة التجارة التركية، فإن المعرض سيستقبل ممثلين عن مختلف القطاعات من بينها المواد الغذائية والتمويل والسياحة ومستحضرات التجميل، إضافة للتعليم والنشر.

ويشهد المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال، لقاءات بين مئات من وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة القطاع الحلال بالعالم.