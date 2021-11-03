رغم جائحة كورونا.. مطار إسطنبول يخدم 103 مليون مسافر خلال ثلاث سنوات

رغم قيود السفر التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، تمكن مطار إسطنبول من توفير خدمات لأكثر من 103.5 مليون مسافر منذ افتتاحه وبدء تشغيله قبل ثلاث سنوات.

ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، بمشاركة أكثر من 50 ضيفا رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم، بينهم رؤساء دول ووزراء من ألبانيا وصربيا وقطر وبلغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية، وكوسوفو ومقدونيا ومولدوفا وباكستان والسودان والبوسنة والهرسك.

وفي السنوات الثلاث الماضية، كشف المطار عن مرحلة جديدة في مجال الطيران التركي، كما حصد العديد من الجوائز العالمية ووُصف بأنه أحد أكبر المشاريع التي شهدتها تركيا في العهد الجمهوري.

ويهدف المطار إلى تحويل مدينة إسطنبول إلى محطة رئيسية على خريطة الطيران العالمي، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المميز ومحطاته الكبيرة ومدرجاته المستقلة، إضافة إلى مرافقه العامة التي توفر أجود الخدمات في القطاع.

ويتمتع مطار إسطنبول بأكبر محطة في العالم، وبقدرة استيعابية سنوية 90 مليون مسافر، بينما تبلغ مساحة مبنى الركاب الرئيسي مليونا و400 ألف متر مربع.

ومنذ افتتاحه، وفر مطار إسطنبول خدمات لـ 103 مليون و452 ألفا و393 مسافرا، فيما نفذ 730 ألفا و83 رحلة إلى 251 نقطة، كما تحول إلى مركز مهم للعديد من شركات الشحن الجوي، ولقطاع نقل البضائع، كل ذلك رغم تفشي وباء كورونا وتوقف قطاع النقل الجوي حول العالم عن العمل لمدة عام ونصف تقريبا.

ويتوقع خبراء النقل الجوي في تركيا، ازدياد عدد المسافرين بشكل سريع، اعتبارا من الربع الثاني للعام المقبل، وأن تصل هذه الزيادة ذروتها خلال أشهر الصيف.

وحصد مطار إسطنبول 31 جائزة عالمية منذ افتتاحه، فضلا عن نيله جوائز معمارية قبل الافتتاح، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط حاز المطار على عدد من الجوائز التي تمحنها مؤسسات مرموقة، وهو ما يظهر أهميته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ففي 27 أكتوبر الماضي، حصل على جائزتي "أفضل مطار في أوروبا"، و"مطار يسهل الوصول إليه"، في إطار النسخة السابعة (ACI Europe Awardعشر لجوائز مطارات أوروبا).

كذلك اختار قراء مجلة السفر والحياة الأمريكية مطار إسطنبول بأنه ثاني أفضل مطار في العالم، فيما أرسل أكثر من 800 ألف قارئ ومتابع للمجلة تعليقات إيجابية حول تجاربهم الإيجابية مع المطار.

كما حصل على جائزة أفضل مطار في قطاع النقل الجوي ضمن جوائز النقل الجوي 2021، وأُدرج أيضا أنه من بين أفضل 10 مطارات بالعالم.