بسبب سوء الأحوال الجوية.. مطار صبيحة يخفض عدد رحلاته الثلاثاء

أعلنت إدارة مطار صبيحة غوكتشن في مدينة إسطنبول تخفيض عدد الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المقرر تخفيض عدد الرحلات بنسبة 25 بالمائة بين الساعة 00.00 و10.59 بالتوقيت المحلي (+3 تغ)، بحسب نتائج اجتماع لجنة طوارئ الأحوال الجوية في مطار صبيحة، التي نشرتها الشركة المشغلة للمطار (HEAŞ).

وعزت اللجنة هذا التخفيض إلى سوء الأحوال الجوية المتوقعة في منطقة بحر مرمرة.

ويمكن للمسافرين تتبع حالة رحلاتهم من المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال التابعة لشركات الطيران ذات الصلة.

وتشهد إسطنبول منذ أيام ضبابا كثيفا، أدى إلى تراجع مدى الرؤية الأفقية بالمدينة.

والسبت، علقت السلطات رحلات النقل البحري ومرور السفن التجارية العملاقة في مضيق البوسفور بسبب انخفاض مسافة الرؤية على جانبي المضيق بسبب الضباب الكثيف.