أوقطاي يلتقي نائب رئيس الوزراء الأوزبكي باسطنبول

التقى نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي"، الخميس، مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي "ساردور أمورزاكوف"، الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية المختلطة التركية-الأوزبكية.

وأوضحت مصادر صحفية أن اللقاء الذي عقد بين الطرفين عشية القمة الثامنة لرؤساء دول المجلس التركي المفترض عقدها، اليوم الجمعة، بمدينة إسطنبول، كان بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وأعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن القمة الثامنة لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، تعقد الجمعة في "جزيرة الديمقراطية والحرية" بإسطنبول.

وأوضحت الدائرة في بيانها أمس، أن القمة ستنعقد بضيافة الرئيس رجب طيب أردوغان تحت شعار "التقنيات الخضراء والمدن الذكية في العصر الرقمي".