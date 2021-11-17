اسطنبول.. 100 ألف زائر لمركز أتاتورك الثقافي خلال أسبوعين فقط

استقبل مركز أتاتورك الثقافي الجديد بإسطنبول 100 ألف زائر خلال أسبوعين فقط منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويضم المركز قاعة أوبرا تسع ألفين و40 شخصاً، ومسرح يسع 802 شخصاً، إضافة إلى معرض وصالة متعددة الاستخدامات وتبلغ مساحتها 410 متر مربع.

وبلغ عدد الذين حضروا حفلات الأوبرا وعروض البالية 26 ألفا و520، وعروض المسرح 13 ألفا و634 شخصاً، فضلا عن زوار المكتبة بشكل يومي والذي بلغ 7 آلاف، ليصل العدد الإجمالي للزوار حتى اليوم 100 ألف.

وافتتح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المركز بالتزامن مع الذكرى 98 لعيد تأسيس الجمهورية التركية.