إسطنبول تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية

بدأت في إسطنبول اليوم الدورة الـ89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية المعروفة باسم الأنتربول.

وبدأ الاجتماع في "مركز الخليج للمؤتمرات" بالشق الأوروبي من المدينة، بمراسم رسمية وعزف جوقة أكاديمية الشرطة التركية، ونشيد الاستقلال التركي ونشيد الإنتربول، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وشارك في فعاليات الافتتاح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ويعقد الاجتماع بمشاركة 15 دولة على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء.

كما يشارك في الاجتماع 4 دول على مستوى مستشارين و51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية، ويزيد عدد الدول المُمثلة في اجتماع غد الأربعاء على 160.

وخلال الاجتماع سيتم انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

كما سيتم التصويت على عضوية ولايات ميكرونيسيا المتحدة في المنظمة، وفي حال تمت الموافقة، سيرتفع عدد أعضاء الانتربول إلى 195.

ومن المقرر أن يستمر اجتماع الجمعية العمومية للأنتربول مدة 3 أيام.