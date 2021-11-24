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نائب أردوغان يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 24.11.2021 16:12
آخر تحديث في 24.11.2021 16:27
جانب من اللقاء وكالة الأناضول جانب من اللقاء (وكالة الأناضول)

التقى نائب الرئيس التركي "فؤاد أوقطاي"، اليوم الأربعاء، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي "حسين إبراهيم طه"، على هامش الاجتماع الوزاري الـ 37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "كومسيك"، التابعة للمنظمة بمدينة إسطنبول.

وأكد أوقطاي دعم بلاده لجميع الخطوات التي ستتخذها منظمة التعاون الإسلامي، مشيداً بالجهود التي تُبذل لحماية حقوق المسلمين طيلة الأعوام الماضية.

من جانبه أعرب طه عن سعادته لإجراء أولى زياراته الخارجية إلى تركيا، بعد تسلمه منصبه كأميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي.

ولفت إلى أن المنظمة ستعزز من فعاليتها من أجل لعب دور أكبر فيما يخص القضية الفلسطينية.

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