إسطنبول.. القمة العالمية للحلال تحظى باهتمام عالمي

قالت منسقة القمة العالمية للمنتجات الحلال "آيلين شانغٌل" إن القمة باتت فعالية معروفة، وتحظى باهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

جاء تلك في كلمة لها خلال أعمال القمة، حيث أوضحت أن المشاركين من 35 دولة يقومون بالترويج للمنتجات في المعرض، مشيرة إلى أن الوفود من ماليزيا، وإندونيسيا وقطر تعقد اجتماعاتها في المعرض.

وأضافت: "يتم الترويج في المعرض لأكثر من 20 مشروعاً يحظى باهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، كما تقام مسابقة البطولة الدولية للطهاة بمشاركة طهاه من 10 دول".

ومن المخطط أن تتواصل فعاليات القمة والمعرض الذي تشارك فيه شركات عديدة من عشرات الدول، حتى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك في مركز إسطنبول للمعارض.

ويشهد المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال، لقاءات بين مئات وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحلال في العالم.

وتتواصل في مركز اسطنبول للمؤتمرات أعمال النسخة الثامنة من معرض "إكسبو" للمنتجات الحلال، و"القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت أمس الخميس.