إسطنبول تستعد لانطلاق معرض ناسا للفضاء في 8 ديسمبر المقبل

تستعد مدينة إسطنبول التركية، لإطلاق معرض "ناسا للفضاء" في الثامن من ديسمبر/كانون الأول القبل، وسط توقعات بإقبال عدد كبير من الزوار.

جاء ذلك حسب البيان الذي أصدرته شركة "هوبا لوبا إكسبو" التركية المنظمة للحدث، اليوم الإثنين، موضحة أن المعرض يهدف لعكس 50 عاماً من دارسات وتجارب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأضافت بأن المعرض سيكون مفتوحاً للزوار اعتباراً من 8 ديسمبر، كما أنه سيضم أكثر من 200 قطعة هامة، والتي كانت تستخدم ضمن البعثات الفضائية الأمريكية بحجمها الواقعي.

وأشارت إلى أن المعرض يقدم فرصة لعشاق الفضاء للتعرف على غموض الكون، كما يقدم أيضا واقعا افتراضيا مدعما بالتقنيات التفاعلية.