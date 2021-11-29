إسطنبول تعلق المدارس غدا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت ولاية إسطنبول تعليق الدراسة في المدينة غدا الثلاثاء، بسبب العاصفة وسوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية في بيان أنه وفقا لبيانات المديرية الإقليمية الأولى للأرصاد الجوية، فإن العاصفة والرياح الشديدة التي تضرب إسطنبول ستستمر لغاية الساعة 18:00 مساء الثلاثاء وبسرعة 70-90 كيلومترا في الساعة.

وبناء على ذلك، قررت الولاية تعليق جميع الأنشطة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة ليوم واحد الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

كما أن سيتم اعتبار المعاقين والحوامل العاملين في المؤسسات والمنظمات العامة في إجازة إدارية خلال يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت ولاية إسطنبول، مصرع 4 أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.