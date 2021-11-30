إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تدخلنا في ألف و462 حادثة في إسطنبول بعد العاصفة

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، وفاة 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين، في العاصفة التي تضرب مدينة إسطنبول منذ يومين ولا تزال آثارها مستمرة.

فقد أفاد مدير فرع "آفاد" بإسطنبول غوكهان يلماز، في تصريح صحفي، أن العاصفة التي بدأت صباح الاثنين ما زالت مستمرة رغم انخفاض شدتها.

وأشار يلماز إلى أن سرعة الرياح تصل من حين لآخر نحو 100 كيلومتر في الساعة.

وأفاد بأن فرق الطوارئ تدخلت في ألف و462 حادثة، وما زالت الأعمال متواصلة.

وأوضح أن الأضرار، بحسب البلاغات الواردة من السلطات المحلية في أحياء إسطنبول، تضمنت تطاير 528 سقف بناء، وسقوط 839 شجرة، و44 إشارة ولوحة مرورية، وتضرر 39 مركبة، وانهيار 12 جدارا استناديا وطريقا.

ولفت يلماز إلى أن إسطنبول شهدت 3 عواصف في 2021، تضرر بالأولى التي ضربت الولاية في فبراير/ شباط قرابة 300 سقف بناء، وفي الثانية خلال سبتمبر/ أيلول نحو 100 سقف.