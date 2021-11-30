شركة "قاليون" التركية للطاقة تبرم اتفاقية لتمويل أكبر محطة طاقة شمسية في أوروبا

أعلنت شركة "قاليون" التركية للطاقة، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية لتمويل أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد وأوروبا، بقيمة 812 مليون دولار، على مدى 12 عاماً.

وتم توقيع الاتفاقية بين "قاليون" التي ستتولى بناء محطة "قره بنار" للطاقة الشمسية، ووكالة ائتمان الصادرات، و6 مصارف تركية أخرى.

وأقيمت مراسم التوقيع بمدينة إسطنبول، بحضور رئيس المجلس الإداري لمجموعة "قاليون" القابضة، والقنصل العام للمملكة المتحدة في إسطنبول، إلى جانب ممثلين عن المصارف الموقعة.

وخلال كلمته قال رئيس المجلس الإداري لقاليون "جمال قاليونجو"، إن شركته عبر اتفاقية التمويل المذكورة قامت بتأمين مورة هام لمشروعها الضخم.

وأضاف أن المورد المالي المذكور، مؤشر على الثقة التي يوليها المستثمرون الأجانب تجاه الاقتصادي التركي.

ومن المفترض عند الانتهاء من تشييد "محطه قره بنار" للطاقة الشمسية، أن توفر الطاقة الكهربائية لمليوني شخص.

وتقع المحطة بولاية قونية وسط تركيا، وتقدر مساحتها بألفين و600 ملعب كرة قدم، وتمتد لمساحة 20 مليون متر مربع، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا.