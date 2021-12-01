إسطنبول تستقبل أكثر من مليون سائح خلال شهر أكتوبر فقط

استقبلت ولاية إسطنبول التركية، أكثر من مليون ومئة ألف سائح خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو أعلى معدل شهري منذ عامين.

وبحسب البيانات الصادرة عن مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فقد استقبلت المدينة 6 ملايين و982 ألفا و691 زائرا، خلال الأشهر الـ 10 الأولى من 2021.

وفي أكتوبر الماضي وحده، استقبلت إسطنبول مليونا و152 ألفا و771 سائحا، بزيادة بلغت 116 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقدم إلى إسطنبول في أكتوبر، مليون و148 ألفا و689 زائرا عبر الخطوط الجوية، فيما زارها 4 آلاف و82 سائحا عبر الرحلات البحرية.

وحلّ الإيرانيون في المركز الأول بين الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، وذلك بواقع 102 ألف و220 سائحا، تلاهم الروس بـ 101 ألف و21، ثم الألمان 98 ألفا و251 زائرا.