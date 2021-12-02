بدء أعمال منتدى العمل الصحي التركي البريطاني في إسطنبول

بدأت في إسطنبول، اليوم، أعمال منتدى العمل الصحي بين تركيا والمملكة المتحدة، بالتعاون بين وزارة الصحة التركية والسفارة البريطانية في أنقرة.

ويهدف المنتدى إلى تعريف مواطني الدول، لا سيما بريطانيا، بالخدمات الصحية التركية المتقدمة تقنيا وذات الجودة العالية، وإبراز إمكانات التعاون بين تركيا والمملكة المتحدة.

وتنظم المنتدى شركة الخدمات الصحية الدولية المساهمة (USHAŞ)، تحت رعاية وزارة الصحة التركية، وبدعم من عدة مؤسسات تعنى بالشأن الصحي.

ويستمر برنامج المنتدى مدة يومين (2-3 ديسمبر/كانون الأول)، ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والعام.

وستعقد ضمن إطار المنتدى 4 جلسات تحت عناوين "فرص التعاون التركي البريطاني" و"التعاون البريطاني التركي في قطاع الاستهلاك الطبي والأدوية والأجهزة الطبية" و"فرص تركيا وبريطانيا في الصحة الرقمية" و"علاج المرضى الدوليين بعد الجائحة".