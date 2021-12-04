أناضول جيت للطيران تطلق رحلات أسبوعية بين مدينتي إسطنبول والشارقة

أعلنت شركة "أناضول جيت" للطيران التابعة للخطوط الجوية التركية أنها ستطلق رحلاتها بين مدينتي إسطنبول والشارقة، قريباً.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية، السبت، فإن الشركة تتيح الفرصة للسفر إلى أكثر مدن الإمارات العربية المتحدة ازدحامًا وسياحًا بأسعار تبدأ من 193 دولارًا ، وهي خاصة بالرحلة الافتتاحية ذهابًا وإيابًا، اعتبارًا من 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأضاف البيان أنه سيتم تشغيل الرحلات المتبادلة بين إسطنبول والشارقة 4 أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أن المغادرة ستتم من مطار إسطنبول صبيحة كوكجن في الساعة 23.15 بالتوقيت المحلي (ت.غ +3) أيام الاثنين والأربعاء والأحد وفي الساعة 23.20 بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء، بينما ستكون الرحلات من مطار الشارقة الدولي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي.

ويحق للمسافرين على شركة أناضول جيت الذين يشترون تذاكرهم لغاية 31 ديسمبر الجاري، إجراء تعديلات عليها لغاية 31 مايو/ أيار 2022.