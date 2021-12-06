إسطنبول.. ملتقى لنصرة القدس يطالب الأنظمة العربية بالتوقف عن التطبيع مع إسرائيل

دعا ملتقى يضم 50 مؤسسة إسلامية، اليوم الإثنين، إلى بذل المزيد من الجهد لنصرة القدس وفلسطين عامة، كما طالب الأنظمة العربية بالتوقف عن "الهرولة" نحو التطبيع مع إسرائيل.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال " ملتقى مؤسسات العلماء لنصرة القدس وفلسطين"، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين عن 50 مؤسسة من 28 دولة.

وتباحث المشاركون بالمؤتمر الآليات العملية الفاعلة لقيام العلماء ومؤسساتهم بواجبهم تجاه القدس وفلسطين، إضافة إلى وضع خطة للفعاليات المشتركة التي تنفذها مؤسسات العلماء بشكل جماعي.

وقال البيان الذي تلاه الأمين العام لهيئة علماء السودان، عبد الحي يوسف: "إن المؤسسات تعاهدت على بذل الجهود في سبيل نصرة القدس وفلسطين، والأمّة جمعاء وفي مقدمتها العلماء تعقد الآمال بعد الله على أهل فلسطين البطولة في إبقاء جذوة القضية مشتعلة ودعمهم غير المحدود لهذا الشعب المرابط البطل".

وأضاف البيان: "العلماء والأمة الاسلامية يلتفون حول المقاومة الباسلة التي بذلها الفلسطينيون في معركة سيف القدس (في إشارة للعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/ أيار الماضي)".

كما أشاد العلماء في بيانهم بالجهود التي تبذلها الدولة التركية واستضافتها أعمال المؤتمر.

وفي سياق آخر، أدان البيان عمليات الاقتحام الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على القابر والأوقاف الإسلامية بالقدس، مطالباً المؤسسات الفاعلة والحاكمة في بلدان العالم الإسلامي بالتحرك العاجل لوقف عمليّة التهويد والتقسيم الزّماني والمكاني التي تعمل قوات الاحتلال الصهيوني على تكريسها.

وتابع البيان: "نطالب الأنظمة العربية التي هرولت لعقد اتفاقات التطبيع والتحالفات العسكرية والسياسية مع الكيان الصهيوني للتوقف عن هذه الهرولة"، مشددين على أنها تعتبر ضرب من ضروب الخيانة لله ورسوله والمؤمنين.

ودعا البيان دول العالم الإسلامي إلى "إعداد الأجيال الشابة وتأهيلها للمعركة مع الكيان الصهيوني التي ستكون معركة فاصلة يهدمون خلالها الباطل الصهيوني".

ومن المقرر أن تلتئم اجتماعات دورية لممثلي المؤسسات المشاركة في الملتقى لتبادل الخبرات فيما بينهم للعمل على نصرة القدس، على أن يعقد اجتماع رسمي سنوي في كل عام.

ومن أبرز المؤسسات المشاركة هيئة علماء فلسطين، ومجلس العلماء الإندونيسي، والائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، ورابطة علماء المسلمين، واتحاد العلماء والمدارس الإسلامية – تركيا، وهيئة علماء السودان، ورابطة علماء ودعاة جنوب شرق آسيا، ورابطة علماء أهل السنّة، وهيئة علماء المسلمين في العراق.