إسطنبول تستضيف مؤتمر "فيزيونير 2021" الرابع الخاص برجال الأعمال والأكاديميين

بدأت في مدينة إسطنبول أعمال مؤتمر "فيزيونير 2021" الرابع الخاص برجال الأعمال والأكاديميين في تركيا.

وتنظم المؤتمر جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد"، برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الأربعاء، تحت شعار "أدرك"، في "مركز الخليج للمؤتمرات" في الطرف الأوروبي من إسطنبول، بمشاركة محلية وأجنبية.

ويتناول المؤتمر الذي يُنظم كل عامين، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في تركيا والعالم، ومن المقرر أن يناقش في نسخته لهذا العام مواضيع عدة أبرزها المناخ والتحول الرقمي.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، تطرق محمود أصمالي، الأمين العام لـ "موصياد"، إلى التطورات التي تشهدها الليرة التركية مؤخراً.

وقال "أصمالي" إن الليرة ستعود إلى قوتها السابقة على المدى المتوسط والبعيد، عقب الإجراءات الأخيرة التي كشف عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجمعية "موصياد"؛ تأسست بإسطنبول في 5 أيار/ تموز 1990، من قبل مجموعة من رجال أعمال أتراك، بهدف المساهمة في تنمية الأفراد والمؤسسات والدولة والمجتمع والتكنولوجيا والعلوم، والاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.