القبض على دبلوماسي أمريكي يبيع جواز سفر مزور لسوري في إسطنبول

أعلنت مديرية أمن إسطنبول حبس دبلوماسي أمريكي لتورطه في إصدار جواز سفر مزوّر لمواطن سوري قُبض عليه هو الآخر أثناء محاولته السفر من مطار إسطنبول الدولي.

وأفادت مديرية الأمن، في بيان الأربعاء، أنه بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم توقيف السوري "ر. س"، بعدما تبين استخدامه جواز سفر شخص آخر، وهو يحاول مغادرة مطار إسطنبول.

وكشفت كاميرات المراقبة للأمن التركي أن المواطن السوري التقى داخل مطار إسطنبول بالدبلوماسي الأمريكي "د. ج. ك" الذي يعمل في قنصلية واشنطن لدى بيروت، وحصل منه على جواز السفر المزور مقابل 10 آلاف دولار.

وعلى إثر ذلك أوقفت سلطات مطار إسطنبول المواطن السوري والدبلوماسي الأمريكي وبحوزته 10 آلاف دولار تسلمها داخل ظرف من الأول.

وعقب اكتمال التحقيقات معهما، نقلت السلطات التركية المشتبه بهما إلى المحكمة التي قضت بدورها تغريم المواطن السوري وحبس الدبلوماسي الأمريكي.