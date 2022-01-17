مطار إسطنبول الدولي يسجل ارتفاعاً في نسبة المسافرين بلغ 59 بالمئة

سجل مطار إسطنبول الدولي ارتفاعاً في نسبة المسافرين عام 2021، بلغت 59 بالمئة.

ووفقاً لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول)، فإن القارة العجوز شهدت 6.2 ملايين رحلة طيران على الخطوط الداخلية والخارجية خلال 2021، سافر عبرها قرابة 900 مليون راكب.

واستخدم نحو 7 بالمئة من إجمالي هؤلاء المسافرين، مطار إسطنبول خلال رحلاتهم.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من إدارة تشغيل المطارات الحكومية في تركيا، فإن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا مطار إسطنبول خلال 2021، بلغ 37 مليونا و176 ألفا و509 ركاب.

وفي حين سافر 10 ملايين و590 ألفا و203 ركاب على متن الرحلات الداخلية عبر مطار إسطنبول، بلغ عدد المسافرين على متن الخطوط الدولية 26 مليوناً و586 ألف و306.

وبهذا ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول، بنسبة 59 بالمئة، خلال 2021، مقارنة بالعام الذي قبله.

وافتتح مطار إسطنبول رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ومن المقرر استكمال بناء المراحل الأخرى للمطار بحلول عام 2025.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنويا.