الثلوج تكسو إسطنبول ومعظم أنحاء تركيا اعتباراً من اليوم ولغاية الأسبوع القادم

تشير توقعات الطقس لهذا الأسبوع وللأسبوع المقبل بأحوال مناخية شتوية قاسية، مع درجات حرارة باردة وتساقط ثلوج مستمر و هطول أمطار غزيرة في معظم مناطق وولايات تركيا.

وحذرت السلطات من أن مدينة إسطنبول الأكثر ازدحاماً في البلاد، ستتعرض لموجة ثلجية تبدأ يوم الجمعة. وأعلن مركز تنسيق الكوارث التابع لبلدية إسطنبول يوم الأربعاء، أن تساقط الثلوج سيؤثر على المدينة يوم الجمعة ومن المتوقع أن يستمر حتى الأسبوع المقبل.

ووفقاً لخدمات الأرصاد الجوية التركية، ستواجه معظم الولايات الـ 81 طقساً سيئاً خلال الأيام الستة المقبلة. وسيتركز تساقط الثلوج بشكل أكبر في المناطق الوسطى والشرقية من البلاد، ولكن ابتداءً من يوم الجمعة، ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في الولايات الأكثر دفئاً غرب تركيا، مع توقع تساقط الثلوج.

وسيبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول في وقت متأخر من يوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 4 درجات مئوية تحت الصفر، بعد أن تعرضت المدينة لتساقط الثلوج على فترات هذا الأسبوع، بالرغم من أن هطول الأمطار كان خفيفاً وتركّز في الغالب على المناطق المرتفعة، لكن درجات الحرارة شهدت في المجمل انخفاضاً كبيراً.

وتُظهر بيانات الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن تساقط الثلوج سيمتد إلى يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين أقل من الصفر و2 درجة مئوية. وسيصل تساقط الثلوج يوم الاثنين إلى ذروته قبل أن يتراجع ويفقد شدته تدريجياً في الأيام التالية.

ومن المتوقع في ولاية إزمير الغربية حيث نادراً ما تتساقط الثلوج، أن تتساقط ثلوج غزيرة يوم الاثنين، بينما ستظل درجات الحرارة أقل من 10 درجات مئوية طوال هذا الأسبوع، وستنخفض إلى ما دون درجتين مئويتين يوم الاثنين . ومن المتوقع أيضاً هطول الأمطار من الجمعة إلى وقت متأخر من يوم السبت في ثالث أكبر ولاية في تركيا.

كذلك ستتعرض العاصمة أنقرة المعروفة بمناخها البارد، لتساقط الثلوج يوم الجمعة، بينما يستمر هطول الأمطار على الأقل حتى وقت متأخر من يوم الاثنين.