إسطنبول.. الثلوج تتسبب في إلغاء 31 رحلة من وإلى مطار صبيحة

أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء 31 رحلة مجدولة ليوم الاثنين (24 يناير) من وإلى "مطار صبيحة غوكشن الدولي" بالطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول، بسبب هطول الثلوج.

جاء ذلك في بيان نشره المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، الأحد، عبر حسابه على تويتر.

وقال أوستون إن بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرًا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءًا في إسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

ويمكن لمسافري الخطوط الجوية التركية، متابعة التفاصيل حول رحلات الطيران عبر الرابط "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/"

وتشهد إسطنبول منذ مساء الجمعة، سقوطاً متقطعاً للثلوج.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.