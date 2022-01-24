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رغم البرد القارس.. أتراك يمارسون السباحة بإسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 24.01.2022 14:01
آخر تحديث في 24.01.2022 14:03
أتراك يمارسون السبحة وسط الثلوج بإسطنبول أتراك يمارسون السبحة وسط الثلوج بإسطنبول

مع استمرار هطول الثلوج على مدينة إسطنبول التركية، وتدني درجات الحرارة، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم فاتحو سراي بورنو، بالنزول إلى البحر وممارسة السباحة.

وتجمع أعضاء المجموعة أمام ساحل سراي بورنو، بعد أداء صلاة الفجر بمسجد آيا صوفيا الكبير، لممارسة الرياضة المحببة لهم.

من جانبه قال حسين قهرمان أنهم يمارسون السباحة بنفس المنطقة كل يوم سواء كان فصل الشتاء أو الصيف، مضيفاً أنهم يعتبرون أن نزول المياه يوميا بمثابة استشفاء، ومشدداً على أنهم لا يأبهون سواء كان فصل الصيف أو الشتاء، حيث اعتادت أجسامهم على المياه الباردة.

وحذر صلاح الدين شنيوفا المبتدئين بالسباحة من نزول المياه الباردة دون إذن الطبيب لكيلا يصابوا بالهيبوثيرميا أي انخفاض حرارة الجسم.

وأضاف: "لا نصاب بضرر لأننا مستمرون في السباحة منذ الصيف، كما أننا نراعي الوقت الذي نبقى فيه داخل المياه".

ولفت شنيوفا أنه يمارس السباحة منذ سنوات، كما أنه يشارك في ماراثونات السباحة.

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